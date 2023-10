Les partis demandent un audit externe de l'administration tavannoise

La démission de quatre conseillers municipaux tavannois – les PLR Patrick Buri et Laurent Möri, l'UDC Nathalie Geiser et la socialiste Angela Merlino – va laisser des traces. Des traces que les partis concernés veulent néanmoins mettre à profit pour éviter qu'un tel coup d'éclat ne se reproduise. « Nous ne souhaitons pas revenir sur le passé. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour rétablir un climat de confiance », expliquent de concert, l'UDC, le PLR et Plateforme.socialiste.

Concrètement, les trois partis se sont engagés à ce que les membres de l'Exécutif signent une charte les engageant à travailler « de manière collégiale, respectueuse et transparente ». En outre, « un audit externe de l'administration sera demandé dans les plus brefs délais et la commission de gestion analysera le fonctionnement des autorités et formulera, si nécessaire, des recommandations visant à améliorer les institutions ».

Les partis confirment que les divergences de vue quant à la nomination du secrétaire municipal au terme de sa période d'essai a été l'élément déclencheur de la situation. /comm-epe