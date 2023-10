On ne tirera pas (encore) le loup dans le Jura bernois

Le tir du loup reste interdit dans le Jura bernois, ceci en dépit des nombreuses attaques recensées ces dernières semaines. Des moutons, des chèvres (pertes estimées à environ 28 têtes) ainsi qu’un veau dans les communes de Courtelary, Corgémont, Orvin, Roches, Cormoret et Renan ont été la proie du grand prédateur. Toutefois, aucun des animaux de rente ne faisait l’objet de mesures suffisantes de protection des troupeaux contre les attaques de loup, expliquent les autorités cantonales dans un communiqué publié jeudi.





Conseils gratuits

Dans le texte, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement rappelle seuls les animaux protégés sont comptabilisés pour déterminer si le contingent de tir est atteint. « Les mesures de protection des troupeaux sont essentielles pour assurer la cohabitation des loups et des animaux de rente, mais également pour ordonner les tirs de loups. L’Office de l’agriculture et de la nature appelle les détentrices et détenteurs de troupeaux à accorder la plus grande attention à cette thématique et à se faire conseiller gratuitement auprès du canton », concluent les autorités. /comm-oza