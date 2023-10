Redonner envie de faire du bénévolat grâce au benevol-DATING

Organisations recherchent bénévoles. Ce jeudi, de 16h à 20h au restaurant La Rotonde, bénévole canton de Berne tient sa nouvelle édition du benevol-DATING. Il s’agit d’une rencontre entre des personnes intéressées par cette activité et des organisations dans le besoin. Les douze organisations présentes disposent de dix minutes pour exposer leurs missions et tenter de recruter de nouveaux bénévoles. Depuis le Covid, la tendance est à la baisse et de moins en moins d’adhérents rejoignent le bénévolat. Un constat que dresse Antonia Zbinden, elle travaille pour l’antenne biennoise de bénévole canton de Berne.