SACEN SA étend le model du prêt citoyen au Jura et au Jura bernois

Jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse pour fêter ses dix ans, SACEN SA dévoile l’ampleur du développement de l’entreprise et ses réalisations majeures. À la base, la société intercommunale qui était principalement active dans l’approvisionnement et la commercialisation énergétique a travaillé au renforcement de plusieurs services, comme la mobilité électrique, les énergies renouvelables, les économies d’énergie et le conseil énergétique aux collectivités publiques.

Entre 2013 et 2018, grâce à une anticipation des problèmes énergétiques et climatiques, Michel Hirtzlin, le directeur de SACEN SA annonce que l’entreprise a notamment permis une économie de 26 millions de francs dans l’achat d’énergie. Une gestion qui a permis d’alléger la facture des communes, puis des consommateurs. Avant de nous présenter le modèle du prêt citoyen, nouveau domaine dans lequel SACEN SA va concentrer ses efforts, Michel Hirtzlin tire un bilan positif de ces dix premières années d’existence.