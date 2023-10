Neuchâtel autorise le tir du loup

Le loup sera abattu dans le canton de Neuchâtel après une nouvelle attaque. L’animal s’en est pris à dix moutons entre le 4 et le 5 octobre dans la région du Mont-Racine, sur la commune de Val-de-Ruz. Il en a tué neuf et en a blessé un dixième. Les attaques sur ce troupeau sont intervenues malgré la présence d’une barrière électrifiée mise en place par l’éleveur. Le Canton a décidé d’autoriser le tir de ce loup isolé. Il s’agit de la première autorisation délivrée dans le canton alors que l’espèce poursuit sa progression dans l’Arc jurassien. Les cantons peuvent autoriser le tir de loups qui causent des dommages importants pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été prises au préalable. Ce qui était le cas lors de la dernière attaque. Dans un communiqué, l’État indique que « les mesures mises en œuvre par l’éleveur étaient de qualité et conformes aux directives fédérales. »





Le loup multiplie ses attaques

De nombreuses attaques de loup sur des animaux de rente sont signalées depuis quelques semaines dans la partie nord du Jura. Sur le territoire neuchâtelois, le loup a tué récemment un veau à Chaumont et cinq moutons quelques jours plus tard à Brot-Plamboz. Des observations d’individus isolés ont par ailleurs été documentées dans les communes de Boudry et de Val-de-Travers. À la suite de ces attaques, le canton met en œuvre les dispositions fédérales en matière de gestion du loup, notamment la question des tirs. Pour améliorer la protection des troupeaux, l’État est en train de définir les conditions permettant de prévenir les dommages aux animaux de rente sur son territoire. Il est aussi en train d’établir un diagnostic de la vulnérabilité des troupeaux. /comm-sma