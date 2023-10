L'été s'invite au Marché d'automne de Champoz

Un véritable carton pour le 13e Marché d’automne de Champoz. Les 135 stands ont fermé leurs portes samedi à 18h après avoir été pris d'assaut par plus de 5'000 visiteurs selon les organisateurs. Une réussite totale que l'on doit évidemment en grande partie à la météo exceptionnelle de ce début de mois d’octobre. Le président du comité d’organisation Joan Stoller ne cachait pas sa satisfaction à l'heure du bilan. Et même s'il est impossible de définir avec exactitude l'affluence de cette nouvelle édition, de nombreux signes viennent prouver que des records ont certainement été battus. « Les parkings étaient pleins, le service de bus débordé. Les cantines ont dû recommander de la nourriture et des boissons », souligne-t-il. « Le ressenti est plus que positif ».