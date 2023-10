Trente ans de Cartons du cœur dans le Jura bernois

Les Cartons du cœur ont 30 ans dans le Jura bernois. L’association fondée en 1992 dans le canton de Neuchâtel a pris son envol dans notre région une année plus tard, sous l’impulsion de RJB. Frédérique Santal était à l’antenne à l’époque en compagnie de Laurent Borel, fondateur de l’association. « Son action était plutôt portée sur la ville de Neuchâtel. Je lui ai demandé s’il pensait que la pauvreté touchait aussi le Jura bernois. Nous avons testé en lançant un appel à la radio. Quelques minutes plus tard, nous avions reçu plusieurs appels », explique-t-elle. Frédérique Santal se souvient de ce coup de projecteur brutal sur la précarité qui sommeille aussi sous nos latitudes régionales. Car le fléau est souvent bien caché des regards, derrière les portes des chaumières. L’ancienne animatrice se rappelle aussi d’un incroyable élan d’enthousiasme : « Nous avons tout de suite réuni une équipe de bénévoles. La commune de Tavannes nous a aussi mis un local à disposition. »