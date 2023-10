Double attaque du loup à Court et Perrefitte

Plus un jour ne passe sans que le loup ne fasse parler de lui. Deux nouvelles attaques ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Court et Perrefitte, information confirmée par le garde-faune de piquet. Plusieurs têtes de bétail ont été retrouvées mortes. A Perrefitte, on parle de trois chèvres. Deux autres ont été blessées dont une devra être euthanasiée, une sixième reste introuvable. Aucune autre information n’a été donnée pour l’heure. Les constatations se poursuivent sur le terrain. /oza

Développement suit.