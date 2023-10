Les derniers jours de Kim Seiler au CJB

Expliquer, communiquer, rendre ce Conseil du Jura bernois plus clair et plus proche des citoyens : c’est l’un des gros chantiers auquel devra s'atteler Jessica Schöpfer, nouvelle secrétaire générale qui prendra ses fonctions au 1er décembre. Kim Seiler se réjouit d'avoir pu poser les premiers jalons de ce nécessaire effort de communication. Des capsules vidéo ont été élaborées tandis que des séances ont été ouvertes au public, avec un certain succès. Reste que le CJB a aussi des compétences exécutives, ce qui explique que tout ne peut pas être présenté à la population. Kim Seiler ajoute que le travail doit aussi se faire en profondeur, chez les citoyennes et citoyens, pour les intéresser davantage à la politique.