Des candidats bernois sur une affiche électorale à Porrentruy

Une affiche électorale mystérieuse est apparue la semaine passée dans le Jura. Des candidats qui se présentent dans le canton de Berne pour les élections du 22 octobre se sont, en effet, invités sur un grand panneau publicitaire à Porrentruy. Une affiche du Parti socialiste bernois a été posée dans le parking du centre commercial de l’Esplanade. Il s’agirait à priori d’une erreur.

Sur l’affiche, le rouge du Parti socialiste est bien là, mais lorsque l’on regarde les candidats de plus près, il y a quelque chose qui cloche. En effet, les Jurassiens Nathalie Barthoulot, Mathilde Crevoisier Crelier, Pierre-Alain Fridez et Loïc Dobler n’y figurent pas. À la place, le panneau appelle à voter pour Sandra Roulet Romy et Théo Brand au Conseil national, ainsi que pour Flavia Wasserfallen aux États.





Une erreur de la société d’affichage ?

Contactée lundi, Sandra Roulet Romy, candidate de Malleray, ne comprend pas pourquoi son visage s’est retrouvé à Porrentruy. L’habitante du Jura bernois dit avoir commandé deux affiches qui ont bien été posées dans sa région. La piste d’une erreur semble privilégiée. En charge de l’emplacement, la société SGA/APG ne l’exclut pas. Avec plus de deux millions d’affiches par an, « cela arrive », nous a expliqué une porte-parole. Le Parti socialiste jurassien n’a en tout cas pas été lésé. Sa présidente, Katia Lehmann, indique ne pas avoir commandé d’affiche sur cet emplacement.

Quoiqu’il en soit, tout est rentré dans l’ordre ce lundi. Le panneau est occupé par les candidats du Centre, et ils sont bien Jurassiens cette fois-ci. /alr-ech