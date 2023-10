Un loup abattu dans le canton de Neuchâtel

Le Canton annonce avoir tiré un loup au Mont-Racine. Vendredi vers 22 heures, les agents de la police de la faune ont abattu l’animal à proximité du lieu-dit des Petites Fies. Le tir a été réalisé conformément à l’autorisation délivrée le même jour par le Département du développement territorial et de l’environnement.

Le prédateur était un mâle de 35 kg. Le Canton indique qu’il s’agit selon toute vraisemblance de l’auteur des attaques sur des animaux de rente qui s’est déroulée dans le secteur. Sa dépouille a été transportée ce lundi à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour expertise.

Entre le 4 et le 5 octobre 2023, le loup a tué neuf moutons et en a blessé un au Mont-Racine malgré la présence d’une clôture électrique construite dans les règles de l’art par le propriétaire du troupeau. Les conditions fixées par le droit fédéral étant remplies, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement avait rendu une décision de tir d’un loup isolé.

Les cantons peuvent autoriser le tir de loups causant des dommages importants pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été prises au préalable. Dans le cas présent, les mesures mises en oeuvre par l’éleveur étaient de qualité et conformes aux directives fédérales. /comm-aju