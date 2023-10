Conflit israélo-palestinien : le témoignage d'un citoyen de Reconvilier

Deux habitants de Reconvilier sont bloqués dans la ville de Shoresh, située dans le centre d’Israël. Christian Sollberger, ancien pasteur de Tavannes, et sa femme ont l’habitude de voyager en Israël pour des activités humanitaires. Ils y sont depuis le 1er octobre, et étaient donc dans le pays lorsque les attaques du Hamas ont éclaté le 7 octobre. « On ressent une grande tristesse. On sent que tout le pays est affecté, l’atmosphère est lourde, personne ne sait comment les choses vont évoluer », témoigne Christian Sollberger. L’ancien pasteur se trouve au centre du pays, donc relativement éloigné des points chauds. Lundi soir, il a pu rencontrer des réfugiés venus des lignes de front proches de Gaza. « Les témoignages recueillis sont bouleversants, des massacres ont été commis », souffle-t-il. Selon lui, beaucoup de personnes ont été surprises par le côté inattendu et violent des attaques.