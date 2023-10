L’inventaire des traditions bernoises s’étoffe

La liste cantonale des traditions vivantes a pour but de rendre compte et de documenter la grande variété du patrimoine culturel immatériel de la région. Cet inventaire est régulièrement mis à jour, conformément à la convention de l’UNESCO. La Suisse invite donc les cantons à tenir un inventaire qui doit faire l’objet d’une révision périodique. Le canton de Berne a entrepris cette démarche il y a un an. /comm-the