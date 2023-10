Soutien financier au TOBS contesté

Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure (TOBS) au centre des débats. La Ville de Bienne conclut avec les institutions culturelles des contrats de prestations pour une durée de quatre ans. Un crédit d’engagement est soumis au vote des Biennoises et Biennois le 22 octobre. Le montant total s’élève à plus de 8 millions et demi de francs par an, dont 4 millions pour le TOBS uniquement. C’est trop, dénoncent les opposants. Mais pour Marie Moeschler, députée socialiste au Conseil de ville, le débat n’a pas lieu d’être : « Le TOBS est une institution extrêmement importante, non seulement pour la commune de Bienne, mais pour toute la région. Le TOBS a 250 employés et fait plus de 300 représentations par année ».