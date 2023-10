La saison des champignons souffre du temps sec

Certaines espèces sont délicates à reconnaître, et parfois, un même champignon peut être déclaré non comestible d’une année à l’autre. Celui qui a été relégué à la catégorie non-comestible cette année, c’est le clitocybe nébuleux. Jusqu’ici, ce champignon que l’on nomme « Petit gris », était consommé sans grand souci par une majorité de gens. Mais Quelques personne ne le supportaient pas bien. Il est désormais classé comme non-comestible. « Cela ne va pas être facile de faire entendre ça aux gens, car certains le consomment depuis des années », explique Jean-Pierre Monti. Le contrôle des champignons par un spécialiste est possible gratuitement. Les contacts des contrôleurs de champignons ici. /jse