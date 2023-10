La socialiste Valérie Baumann complète le Conseil municipal tavannois

C'est désormais chose faite grâce à Valérie Baumann. Membre des commissions Social et sécurité et Vie locale, elle succède ainsi à Angela Merlino.



La socialiste rejoint ainsi les PLR Anne-Sylvie Lab-Luccione et Jonathan Hirt et l'UDC Clive Guerbadot dans les rangs des nouveaux venus. Ils siégeront à l'Exécutif avec le maire Fabien Vorpe (PLR), Salomé Scheidegger (UDC) et Antonio Dos Reis (PS).





Chacun son dicastère

Une répartition des dicastères à pourvoir a déjà été effectuée avant l'arrivée de Valérie Baumann. Ainsi, Anne-Sylvie Lab-Luccione hérite de l'Urbanisme, Jonathan Hirt du Département social et sécurité et Clive Guerbadot des Services techniques. Par conséquent, Valérie Baumann se retrouverait à la tête des Ecoles. Rien n'est toutefois gravé dans le marbre. Le nouveau Conseil municipal se réunira pour la première fois au complet mardi prochain pour entériner ou non cette répartition.

Pour rappel, Laurent Möri, Patrick Buri (PLR) et Nathalie Geiser (UDC) avaient démissionné en même temps qu'Angela Merlino, le 27 septembre dernier. /epe