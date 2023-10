Le voleur présumé de 63 vélos arrêté

L’auteur présumé de 63 vols de vélos dans les cantons de Berne, Neuchâtel et Zurich a été appréhendé. Les vélos, souvent d’une valeur importante, ont été volés entre juillet 2022 et février 2023. Grâce à des données sur le matériel volé, les affaires ont pu être reliées entre elles. L’auteur présumé de ces vols a été arrêté dans le canton de Vaud, dans la commune de Salavaux. L’homme de 29 ans a avoué les vols de ces 63 vélos et vélos électriques, ainsi que de les avoir revendus en dégageant un bénéfice, selon les informations de la police cantonale bernoise. La valeur totale estimée des montants du délit se chiffre à 70'000 francs. /comm-jse