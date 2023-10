« On the Road A Game » : l’aventure d’une vie pour un Biennois

« Une aventure humaine qui ressemble à Pékin Express », c’est ainsi qu’Alessandro Rizzo décrit le jeu « On the Road A Game ». Fan de la célèbre émission de jeu télévisé française, il s’est lancé le défi de participer à une version revisitée. Le but: « gagner pour pouvoir offrir la cagnotte finale à une famille avec peu de moyen financier en leur offrant un voyage », explique-t-il.

Une expérience unique

L’aventure durera huit jours et sera semée d’embuches. Pour espérer remporter la compétition, un maximum de challenges devront être validés pour récolter le plus de points possibles. Treize équipes se déplaceront d’un point A à un point B en auto-stop et feront des recherches d’hébergement sur place. Ils devront également se débrouiller pour trouver de quoi se nourrir. Après quatre ans d’attente (Covid oblige), sac au dos et sans argent, Alessandro Rizzo s’envolera pour Paris le 21 octobre. Les 13 participants découvriront la destination à ce moment-là. En somme, les participants peuvent accumuler jusqu’à huit heures d’avion sur les huit jours, hors Europe compris. Le jeu n’étant pas télévisé, chaque participant a versé une somme à l’agence organisatrice du même nom. « On se retrouve dans des situations incroyables », détaille le Biennois.