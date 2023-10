« Tu n’as pas encore rencontré le bon/la bonne, c’est pour ça. », « Toute cette histoire de pronoms, c’est juste pour avoir de l’attention ». Ce sont des phrases que peut entendre la communauté LGBTQIA+ (Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Trans*, Queer et Intersexe et Asexuel-le ou Aromantique) au quotidien. Certaines remarques peuvent atteindre la santé physique, psychique et sociale des personnes concernées. QueerBienne profite de la journée internationale du Coming Out du 11 octobre pour lancer sa nouvelle campagne. Elle s’intitule « Pour une santé queer ». Un moyen de sensibiliser aux vulnérabilités de la communauté, d’après Naomi Rey, membre du comité de QueerBienne :