Accident à Bienne : la directrice des TPB réagit

Une enquête a donc été ouverte par le Ministère public Jura bernois-Seeland. Un appel à témoin a d’ailleurs été lancé ce jeudi. Toutes les personnes qui ont assisté à l’accident survenu mercredi vers 13h15 à la rue Franche et qui sont susceptibles de donner des informations sont priées de contacter la police cantonale bernoise au 032 324 85 31. Christine Maier espère de tout coeur qu'un tel drame ne se produira plus. Les résultats des investigations diront si des mesures particulières devront être prises à l'avenir. Et la directrice des TPB de conclure, lucide : « Malheureusement, une sécurité à 100% n’existe pas ». /oza