Lotus parmi les meilleurs breakdancer mondiaux

Mateo Prinz (alias Lotus) n'a que 16 ans, mais il s'apprête à jouer des coudes parmi les meilleurs breakdancer de la planète lors de la finale mondiale du Red Bull BC One à Paris le 21 octobre prochain. Le jeune danseur de Prêles a gagné son ticket en remportant la finale suisse de la compétition, le 20 mai dernier à Zürich. Mais avant de pouvoir espérer jouer dans la cour des plus grands, Lotus devra encore passer par l'ultime étape du Last Chance Cypher ; une épreuve éliminatoire qu'il faudra remporter pour rejoindre les 16 finalistes qui se disputeront le titre de champion du monde. À quelques jours de son départ pour Paris, et malgré une apparente sérénité, Mateo Prinz sent la pression monter. «Je m'attends à un niveau assez dur mais j'espère surtout que les gens vont aimer ce que j'ai à montrer».