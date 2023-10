« La Matenne Hang-Time Shirlyn » nommée plus belle vache du Jura bernois

La Fédération d’élevage bovin du Jura bernois a tranché : la plus belle vache de la région vient de Fornet-Dessous. 283 vaches et une quinzaine de veaux ont défilé lors du 44e Marché-Concours bovin au Manège d’Orange à Tavannes. C’est l’événement phare pour les éleveurs de la région qui, pour l’occasion, peuvent exposer le fruit d’un travail acharné. Selon Claude-François Monnat, président de la Fédération d’élevage bovin du Jura bernois, confrontation et convivialité étaient de la partie. « On choisit le bétail que l’on va exposer déjà plusieurs semaines au préalable », explique-t-il.