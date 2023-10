Le bouddhisme sur le devant de la scène

Dans le cadre d’une série de six partages bibliques au courant de l’année, la paroisse de Ronchâtel organise une soirée sous la thématique « Christianisme et bouddhisme : des semblables que tout oppose ». Elle se tient ce vendredi au Grain de sel à Orvin. Cette fois-ci il ne s’agit plus d’une discussion autour de textes uniquement chrétiens, mais d’un atelier présentant les similitudes entre ces deux religions. Le comité présente au cours d’un exposé quelques éléments de synthèse sur le bouddhisme au-delà des clichés véhiculés en Occident. Après une pause souper, les participants auront l’occasion d’échanger autour de textes spirituels issus des deux traditions. « Cette soirée s’adressera tout autant aux personnes portées sur la spiritualité qu’aux personnes croyantes », assure Gilles Bourquin, pasteur de la paroisse réformée de Ronchâtel et docteur en théologie.