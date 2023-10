Habileté et coordination à Saignelégier

Saignelégier a vibré au son des sabots samedi. Chevaux, atteleurs et atteleuses se sont réunis autour de la Halle-Cantine pour la 16e édition de la Route de la Tête de Moine. 12 équipes ont pris part au rendez-vous organisé par les syndicats d’élevage chevalin de Bellelay, des Franches-Montagnes, du Haut Plateau Montagnard et de Tramelan-Erguël. La manifestation entend démontrer la polyvalence de la race franches-montagnes à travers plusieurs épreuves comme le gymkhana, la traction, le débardage, le slalom-relais ou le changement rapide. Christa Jacot-Graf, capitaine de l’équipe « Apéro aux morilles » participe depuis plusieurs années à l'événement. Elle apprécie particul le mélange entre compétition et convivialité de la manifestation. Nous l'avons suivie lors d’un entraînement sur les hauts du Bémont avec ses chevaux et ses coéquipiers :