L’opération d’extinction du feu de forêt à Moutier est terminée

L’incendie qui s’est déclaré sur la montagne de Graitery à Moutier a pu être éteint. Le feu a pris vendredi après-midi dans le secteur des Roches de Nans. La population, alarmée par une forte fumée provenant de la forêt, a rapidement alerté les services de secours. La police indique dans un communiqué ce samedi que : « Le feu de forêt a été contenu dans la soirée. Une surveillance a été maintenue durant la nuit et les travaux d’extinction se sont prolongés jusqu’au samedi et le feu a été maitrisé vers 11 h 15 ». En plus des sapeurs-pompiers du Centre de renfort, d'intervention et de secours de Moutier (CRISM), l’intervention a mobilisé sept membres de la protection civile et les pompiers professionnels de Protection et Sauvetage Berne avec un drone pour localiser d’autres foyers. La police indique encore que : « Les trains entre Court et Moutier ont dû entretemps circuler à vue en raison du développement de la fumée » et précise qu’aucun blessé n’est à déplorer.