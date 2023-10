Nez Rouge lance sa recherche de bénévoles 

C’est l’heure de la recherche de bénévoles pour Nez Rouge. L’association de prévention routière prépare sa tournée de décembre. Son objectif est de, chaque année, en période de fêtes, ramener les noctambules sains et saufs chez eux. Et pour se faire, l’antenne du Jura bernois de Nez Rouge a besoin de bénévoles. Entre 350 et 400 places doivent être remplies pour pouvoir offrir un service optimal. Différents postes sont donc à pourvoir : naturellement, Nez Rouge recherche des automobilistes, mais aussi des accompagnateurs et des téléphonistes. Tous les profils sont acceptés, même s’il faut remplir quelques conditions. Nathalie Wälti, la responsable des bénévoles pour Nez Rouge dans le Jura bernois, explique qu’il faut avoir au moins 18 ans. « Il faut avoir une année de permis et déjà avoir roulé en hiver pour pouvoir conduire. Sinon, on peut faire accompagnant ou rester au standard », précise-t-elle.