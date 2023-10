Un jeu pour tester vos connaissances sur Bienne

Un nouveau jeu régional défie les participants avec 600 questions bilingues. « T’es de Biel-Bienne si » est un jeu de connaissances à mi-chemin entre un jeu de l’oie et un Trivial Pursuit. Mais elle n’est pas seulement pour les Biennoises et Biennois d’après Christoph Hänni, directeur de la succursale biennoise de la librairie Lüthy : « C’est bien si on est de Bienne car les questions sont quand même assez difficiles, mais je trouve que c’est aussi bien pour découvrir une ville que l’on ne connaît pas ou que l’on souhaite connaître mieux. Et il y a aussi des questions nationales ».