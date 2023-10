La fête du village de Tramelan renaît de ses cendres

Absente depuis une quinzaine d'années, la fête du village de Tramelan reviendra en 2024. La manifestation renaîtra de ses cendres sous le nom de « Tram l’en fête ». Un tout nouveau comité s’est créé dans ce but, à l’initiative de jeunes Tramelots. Leur mission : faire renaître la fête et mettre en avant les sociétés locales. « Toutes les sociétés du villages sont invitées à participer et on a récolté déjà beaucoup d’inscriptions », se réjouit Jonathan Marquis, président du comité.