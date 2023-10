Des arbres vont être remplacés sur une douzaine d’allées à St-Imier

Des arbres trop vieux et qui posent des risques pour la sécurité vont être abattus à St-Imier. La commune a présenté ce mardi ce plan qui concerne 12 allées. Elle a été approchée il y a quelques années par la Bourgeoisie, propriétaire des terrains en question, qui s'inquiétait de l'état de certains végétaux. La volonté des deux entités était claire : réussir à sauvegarder ces allées qui sont une composante marquante du paysage et qui revêtent une importance particulière.

Le Parc Chasseral a été approché et s’est associé à la démarche. Les spécialistes ont étudié chaque arbre individuellement selon plusieurs critères, parmi lesquels les services rendus à la biodiversité ou encore le risque sécuritaire pour les promeneurs. Cette analyse réalisée, 25 arbres problématiques ont été identifiés et seront prochainement abattus. En contrepartie, 55 autres seront replantés. Reconnaissant que les passants pourraient être surpris dans un premier temps, le conseiller municipal en charge de l’urbanisme et de la mobilité tient à rassurer : sur le long terme, l’effet sera bénéfique, explique-t-il.