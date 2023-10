Maurice Lacroix continue l’aventure avec Tide

Maurice Lacroix veut intensifier son engagement en faveur des mers et des océans avec Tide. La marque horlogère des Franches-Montagnes s’est lancée en 2022 dans la fabrication de montres en plastique recyclé. Un plastique qui a été repêché en mer, le long des côtes en Thaïlande, là où l’entreprise seelandaise Tide est active. Le bilan après une année et demie est positif, selon un communiqué publié mardi.







En avance sur l’objectif

Après seulement la moitié du mandat entre Maurice Lacroix et Tide, ce sont plus de 7'000’000 de bouteilles qui ont déjà été récupérées. Il n’en manque plus que trois pour atteindre l’objectif initial fixé sur trois ans. Cette avancée est possible notamment grâce aux investissements de la marque taignonne qui ont permis l’achat de bateaux à longue queue et la construction d’entrepôts d’équipements. Or, Maurice Lacroix annonce cette semaine, que l’entreprise entend poursuivre son engagement. Des entrepôts supplémentaires vont voir le jour pour stocker le plastique et le trier. Un quai à Ranong va également voir le jour afin de permettre aux bateaux de déposer les déchets plus efficacement et en sécurité. L’hébergement du personnel sera aussi rénové aux frais de la société horlogère. Un point de collecte sortira aussi de terre en Thaïlande. Au total, 80 personnes sont impliquées dans la collecte de bouteilles en plastique, indique Maurice Lacroix dans son communiqué, dont 14 sur place à Ranong. /lge