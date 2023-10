Une Foire du Jura synonyme de nouveau souffle

La nouvelle association qui a repris l’organisation de la Foire du Jura est dans les starting-blocks. La 57e édition de la manifestation se tiendra dès vendredi et jusqu’au 28 octobre. Alors que l’évènement était en péril pour des questions liées à la location de la Halle des expositions, la cuvée 2023 de la Foire du Jura affiche finalement complet. Quelque 200 exposants sont annoncés contre 170 l’an dernier. La surface totale a également été agrandie. Au chapitre des nouveautés, les organisateurs ont tenu à modifier le secteur dévolu à la restauration. « Nous avons supprimé le bar historique de l’entrée pour l’installer dans l’ancien restaurant afin que les gens puissent bouger et ne soient pas trop serrés », explique Patrick Wäspe, membre du comité. Un espace gourmand réunira, par ailleurs, six restaurants qui fermeront vers 0h30-1h. Muni de 700 places, il sera situé juste à côté du bar, ce qui permettra de gérer plus facilement les fins de soirée.