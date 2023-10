Les eaux du canton de Berne mises à rude épreuve

L’augmentation de la température des eaux entraîne d’autres problèmes, tels que la modification des espèces présentes et la raréfaction des organismes les plus sensibles. Le lac de Bienne n'y échappe pas. Outre son eau qui se réchauffe au fil des années, il est envahi par la moule quagga. L'espèce invasive est une véritable menace pour la biodiversité. Outre ces changements écologiques, elles engendrent un impact également économique, car elles sont capables de se fixer dans des conduites d’eau et de les boucher. Comme le précise le rapport, il faut absolument éviter qu’elle soit transportée vers d’autres plans d’eau pas encore colonisés. Le Conseil-exécutif du canton de Berne s’est prononcé pour le nettoyage obligatoire des embarcations. Selon la cheffe de division à l’Office des eaux et des déchets, pour lutter contre le réchauffement de l’eau et sa pollution, des solutions existent. « Dans les années passées, on a fait beaucoup d’effort pour améliorer la situation et la qualité aujourd’hui dans le lac de Bienne n’est pas trop mal », estime Claudia Minkowski.