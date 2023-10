Les personnes atteintes de démence veulent être écoutées et valorisées

Une écoute attentive et un sentiment de valorisation. C'est ce que veulent les personnes atteintes de démence. Des outils pour y arriver seront présentés jeudi à 18h à la salle de paroisse de Péry aux proches aidants pour les soutenir dans ces situations. L'événement est mis sur pied par le service d'aide et soins à domicile du Bas-Vallon et Alzheimer Bern. Valérie De Oliveira est l'une des organisatrices de la soirée. Assistante en soins et santé communautaire, elle explique que la première règle à retenir lorsqu’on communique avec une personne atteinte de démence est de ne surtout pas tenter de l’amener dans le rationnel : « Si elle nous dit qu’elle veut rentrer à la maison, il ne faut pas essayer de lui dire qu’elle se trouve dans un home ou que sa demeure a été vendue ». Au contraire, dit Valérie De Oliveira, il faut rejoindre la personne dans ses propos, sans pour autant « entrer dans son jeu ». L’important, pour une personne touchée par ces maladies, est d’être écouté et valorisé.