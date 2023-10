The Shifters Switzerland Biel-Bienne souffle une bougie

Un sujet parfois anxiogène

Pourtant, certaines personnes ont du mal à aborder le sujet du réchauffement climatique. Elles peuvent parfois même ressentir de l’anxiété, de l’impuissance ou du désespoir. D’après Paul Duperrex, trésorier de l’association de Shifters Switzerland, c’est justement pour cela qu’il est important d’en discuter : « Le fait de pouvoir se rencontrer et de parler de ces sujets, et après de prendre une action. C’est précisément ce qui va vous amener à lutter contre cette anxiété. »





14 rencontres locales sur des thèmes liés au climat

Pendant une année, l’association biennoise s’est concentrée sur les « Rencontres locales » : des conférences liées au réchauffement climatique, organisées tous les mois dans la cité seelandaise. Le groupe biennois propose aussi des visites d’installation de production d’énergie, comme des centrales électrique et nucléaire.

On revient sur les débuts de The Shifters Switzerland Biel-Bienne avec Paul Duperrex. Tout a commencé à l’Atomic Café, lui et Dylan Battistolo souhaitaient échanger sur les problématiques du climat.