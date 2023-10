Elections tacites à Cormoret

Gérard Py conserve la mairie de Cormoret. Le maire sortant est le seul à avoir déposé sa candidature pour ce poste vendredi. A ses côtés, les nouveaux conseillers municipaux sont aussi déjà connus. Quatre personnes se sont annoncées et sont élues tacitement. Il s’agit de Michel Aplanalp et Luc Hammel d’ « Avenir Cormoret », de Chrystel Herren (« Entente villageoise ») et de Thierry Kämpf (« Un air frais de la montagne »). /comm-amo