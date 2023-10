La Ferrière : le maire reconduit, mais une élection nécessaire pour le Conseil communal

Bernard Tschäppät est reconduit à la mairie de La Ferrière. L’actuel détenteur du poste est le seul à s’être présenté pour les prochaines élections communales au terme du dépôt de candidature vendredi. Trois postes de conseillers communaux étaient aussi remis en jeu. Et quatre personnes se présentent : Julien Walther et José Kottelat de la liste « A vos côtés ; par notre engagement », Steve Stulz de « Périphérie La Ferrière » et Frédéric Mouligneau de « One Health ». L’élection pour les départager aura lieu le 19 novembre. /comm-amo