Lucienne Lanaz mise à l'honneur par le canton de Berne

La plus célèbre réalisatrice de Grandval est mise à l’honneur par son canton. Lucienne Lanaz recevra, le 13 novembre prochain à Berne, une distinction spéciale dans le cadre du Prix bernois du cinéma, pour l’ensemble de sa carrière. Parmi ses productions les plus notables, ses films « Feu, fumée, saucisses » et « Une maison pas comme les autres » ; deux documentaires consacrés au Banneret Wisard à Grandval, une des plus vieilles bâtisses de Suisse. Une maison qui occupe une place importante dans la vie de l'auteure, réalisatrice et productrice bernoise. Après ses deux films, la cinéaste a-t-elle encore des histoires à raconter sur ce lieu emblématique qui l'inspire tant ? « J'aime cet endroit, il est magique et très profondément ancré en moi » nous a confié la documentariste.