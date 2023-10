Trafic ferroviaire restreint à Courtelary

Le trafic ferroviaire est actuellement restreint en gare de Courtelary. Selon les CFF, un acte de vandalisme en est la cause. La police est sur place et confirme que les barrières du passage à niveau ont été arrachées par un gros véhicule. La perturbation devrait durer jusqu'à 18:30 environ. Les lignes RE et R sont concernées. Deux trains ont été supprimés. Des retards sont encore à prévoir. /rme