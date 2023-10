Deuxième vie pour les objets à Bienne

La Ville de Bienne a participé samedi à la Journée internationale de la réparation. La population pouvait offrir une seconde vie à des objets défectueux en tous genres. Instaurée en 2017, cette manifestation entend montrer la valeur et l'importance de la répartition et encourager cette démarche. De 10h à 15h, sur la Place centrale, tout un chacun pouvait apporter ses objets ; une machine à café défectueuse, un téléphone portable endommagé ou un vieux vélo qui nécessite une réparation. Presque tous les appareils peuvent être réparés, estime la Ville de Bienne.





En vogue en Suisse

Il existe en Suisse plus de 130 "repair cafés" qui permettent aux personnes d'apporter leurs objets défectueux et de les faire réparer par des professionnels bénévoles. Des outils sont aussi gratuitement à disposition et des pièces de rechange peuvent être achetées. La journée internationale de la réparation encourage donc le réflexe de ne pas jeter. Un chiffre pour terminer : chaque habitant en Suisse produit environ 716 kilos de déchets par an. /comm-jse