Les bébés invités au théâtre à Bienne

Mais alors c’est quoi un spectacle pour les bébés ? Pascale Güdel nous répond : « A chaque fois qu’on s’adresse à un public spécifique, on va chercher à savoir ce qui les intéresse, explique-t-elle. De 0 à 4 ans, on essaye d’être au plus proche de ce que les enfants apprennent dans les étapes de leur développement cognitif ». Par exemple, la comédienne va jouer au jeu du cache-cache, ou à explorer les couleurs. « Ce n’est pas une histoire qui va d’un point A à un point Z, mais des tableaux qui évoluent vers toujours plus d’éléments, pour finir par un moment où nous invitons les enfants à venir jouer sur scène avec le papier ».