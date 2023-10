Grave accident de la route à Crémines

Un homme grièvement blessé dans un accident de la route à Crémines samedi. A midi, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule en direction de Crémines depuis Gäsbrunnen selon les informations de la police cantonale bernoise. Pour des raisons encore inconnues, la voiture a heurté le talus et est sortie de la route en terminant sa course dans le fossé de la rivière. L’automobiliste a été grièvement blessé lors de l’accident et a dû être extrait du véhicule par des sapeurs-pompiers. Après avoir reçu les premiers soins sur les lieux, il a été héliporté à l’hôpital par la Rega. L’intervention a mobilisé la Police cantonale bernoise ainsi qu’une équipe d’ambulanciers, les sapeurs-pompiers de Moutier et Le Cornet et un hélicoptère de la Rega. Une enquête a été ouverte. /comm-jse