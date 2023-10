Un lieu de synergie pour les projets citoyens à Bienne

A Bienne un espace social relativement discret fête ses 3 ans. Vous êtes peut-être déjà passé à côté de la vitrine, entre la rue du Marché Neuf et la rue du marché. Der Ort, traduction le Lieu : un espace de travail et de séances destiné à des projets en incubation et à la création d’initiatives citoyennes, surtout axés sur l’écologie et l’entraide. Le but est de réunir des experts et des acteurs régionaux pour agir dans divers domaines de l’écologie et de la société. La vitrine qui donne sur une ruelle passante interpelle, les différents projets en cours y sont régulièrement exposés. Sans vouloir mettre un de ces projets en avant, Christine Walser, fondatrice de l’espace Der Ort à Bienne explique que tous ont l’opportunité d’élaborer leurs idées en parallèle, ce qui peut amener des synergies./jse