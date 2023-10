Un week-end en demi-teinte pour Cormorock

Cormorock plie sa 12e édition avec un léger regret. Le festival propose une programmation entre rock et metal, en partie régionale, avec une solide équipe de près de quarante bénévoles. Cette année, l’affluence s’est concentrée surtout sur la soirée metal le vendredi, au détriment du samedi, un peu vide selon les organisateurs. Sur le week-end, 300 personnes se sont déplacées à Cormoret. Gérard Py, caissier du festival tire un bilan mitigé. « On va sonder la motivation des bénévoles et du comité pour voir si une prochaine édition verra le jour ». /jse