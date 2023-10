Un « Art Space Guide » pour témoigner de la scène d’art biennoise

Un guide d’art pour éclairer la scène artistique biennoise : c’est le fruit d’une collaboration entre Espace libre Visarte et Lokal-int, soutenu par le canton de Berne. Le nouveau journal « Art Space Guide » a vu le jour en octobre et met en lumière des espaces d’art indépendants.

Un projet de transformation du canton

Le projet a été financé par le canton de Berne qui cherchait à soutenir un projet culturel pour réintroduire une offre pour les férus d’art et reconquérir le public perdu après le Covid-19. Beth Dillon, Vera Trachsel et Chri Frautschi, avaient à cœur de proposer leur guide. Au travers d’une collection de mini-portraits, la publication s’inscrit dans la « tradition d’un journal officiel, d’une brochure touristique ou d’un programme d’un petit festival », peut-on lire au dos de la première page du magazine. Depuis 2021, Beth Dillon et Vera Trachsel sont les curatrices d’Espace Libre Visarte, un Off-Space interdisciplinaire à Bienne. « Le guide témoigne de la scène d’art actuelle. Pour nous c’était important de faire un document qui fige ces moments. Avec le temps, il pourrait devenir un document historique », détaille Vera Trachsel.