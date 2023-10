Le réseau d’aide aux écoles réactivé à Bienne

Le nombre et la complexité des situations d’urgence augmentent dans les écoles, rendant les places dans les structures spécialisées dans la région insuffisantes. Ainsi, l’allongement de ces délais reporte sur l’école des problématiques toujours plus difficiles à gérer.

Pour répondre à ce besoin, la Ville de Bienne a invité les écoles et les nombreux partenaires qui interviennent en cas de situations difficiles à échanger autour de la protection de l’enfance. Selon le communiqué de la ville, deux événements ont été mis en place par le Département des écoles et le Département de la protection de l’adulte et de l’enfant dans les locaux de la Haute École Pédagogique BEJUNE à Bienne. La conférence en allemand a eu lieu le 18 septembre et a réuni près de 90 personnes. La conférence en français a accueilli un nombre équivalent de participants le 26 octobre dernier. Même si elles ont, toutes deux, permis de renforcer le réseau d’aide aux écoles, ce n’est qu’une solution partielle, car les professionnels, dépassés par la situation, constatent que celle-ci va outre les compétences communales. Diverses pistes de réflexion devront être discutées et étudiées avec le Canton.

Selon le communiqué, les conférences du réseau d’aide devraient avoir lieu tous les deux à trois ans. Le dernier événement de ce type avait été organisé par la Ville de Bienne en 2014. /mbe