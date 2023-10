Nouvelle aire de transit dans le canton de Berne

Une nouvelle aire de transit pour les gens du voyage suisses sera aménagée à Herzogenbuchsee et comptera 15 emplacements. Le chantier devrait démarrer au début du printemps prochain a fait savoir vendredi le canton de Berne. Il comporte le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau et des eaux usées ainsi que la construction d’un bâtiment pour des sanitaires. L’aire de transit devrait être opérationnelle dès l’été. Les coûts de son exploitation et de son entretien seront couverts par des taxes. Les éventuels déficits d’exploitation seront pris en charge à 80 % au plus par le canton.





Autres projets en cours

D’autres projets sont encore en cours pour faire face au déficit d’aires d’accueil. Les travaux sont déjà bien avancés à Cerlier, où une aire d’hivernage pour les Yéniches et les Sinti suisses itinérants entrera en service d’ici la fin de l’année. À Muri bei Bern, un plan de quartier est en cours d’élaboration en vue de l’aménagement d’une aire de séjour et de transit. /comm-ami