Un ancien boulanger Tramelot sort son huitième polar

Un ancien boulanger Tramelot sort son huitième Roman. Après quarante ans derrière les fourneaux et aujourd’hui à la retraite, Stéphane Augsburger a la plume prolifique. Depuis 2015, date de sortie de son premier roman policier, il a écrit un livre par an. Le Rôdeur de Chaindon vient de sortir aux Editions du Raimeux. Une enquête sur un meurtre à la foire de Chaindon, emmenant le lecteur dans la région, l’intrigue se passant principalement entre Reconvilier et Tramelan.





Enquête sur fond de drame social

L’histoire dépeint l’enquête de deux policiers engagés par la municipalité de Reconvilier pour faire la lumière sur un meurtre. Celui d’un éminent marchand de bétail de la Foire de Chaindon, détesté de tous. Mais en filigrane, on retrouve la thématique des placements forcés. « C'est un sujet auquel j'ai été particulièrement sensible » , confie l’auteur.