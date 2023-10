La Neuveville met les sorcières à l'honneur

À vos balais, chaudrons, grimoires, chats noirs et fioles de baves de crapaud. Ce dimanche a lieu la traditionnelle Fête de la Sorcière à La Neuveville.

Le temps d’une soirée, les rues de la petite cité médiévale du bout du lac de Bienne se remplissent d’enfants déguisés, venus écouter contes, mythes et légendes sur les sorcières.

La manifestation, organisée par la Société de Développement (SDN) depuis une dizaine d’années, est liée à La Balade de la Sorcière, un chemin tracé il y a plus de 20 ans sur les hauteurs de La Neuveville. « Chaque année, à la fin du mois d'octobre, on ferme La Ballade de la Sorcière pour l'hiver et pour marquer le coup, c'est devenu une tradition d'organiser une petite fête pour se retrouver » explique Gérald Laubscher, Président de la SDN.





Un lien étrange

Entre fête et ballade, La Neuveville semble cultiver un lien particulier avec les sorcières. Certes, le cadre et l'atmosphère de la petite cité médiévale se prêtent merveilleusement bien à ce genre d'histoire. Mais faire revivre les sorcières à travers différentes activités ou manifestations est aussi une manière de reconnecter les habitants avec une partie de leur histoire puisqu'à La Neuveville, au 17e siècle, des dizaines de sorcières et sorciers ont été exécutés. « Dans La Ballade de la Sorcière, un peu plus haut que le Chemin du Tirage, vous trouverez le lieu-dit du Gibet où se sont passés des exécutions de femmes de La Neuveville accusées de sorcelerie » rappelle encore Gérald Laubscher.