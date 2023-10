L'atelier « Derniers secours » pour se préparer à la thématique de la mort

Les derniers soins, c'est quoi ?

L’atelier organisé à Bienne avait lieu en présence de Cornélia Faivet, infirmière spécialisée en soins palliatifs ainsi que la pasteure biennoise Ellen Pagnamenta, elle-même formatrice en derniers secours. Le but du cours : apprivoiser la mort comme faisant partie de la vie et trouver les mots pour l’aborder en famille et avec les enfants. Mais il était aussi question de thématiques très concrète : comment agir face à la douleur et la souffrance ? Vers qui se tourner en tant que proche pour discuter des moyens de soulager ces souffrances tant physiques que morales ? Des pistes de réflexion étaient apportées.





Souhait rarement exaucé

En Suisse, 70% des personnes concernées souhaitent mourir accompagnées à la maison. Dans la réalité, seules 20% d’entre elles décèdent chez elles, et 80% décèdent à l’hôpital ou dans les EMS. Ellen Pagnamenta croit en l’importance de créer des communautés, un vœu qui pourrait se réaliser puisque, comme elle l’explique : « l’évolution démographique nous amène à constater que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et qu’il existe de moins en moins de personnes qui peuvent les soigner, ajoute la pasteure. D’où l’importance de créer des communautés d’entraide, entre voisins, dans les communes, dans les communautés religieuses ». /comm-jse