Deux fois plus de Rires sur Lajoux

Rires sur Lajoux revient deux fois plus fort. La première édition de ce festival d’humour avait ravi le public le printemps dernier affichant complet. Le comité d’organisation propose ainsi pour la deuxième édition deux soirs de plus du 17 au 20 avril. « On est ambitieux », glisse le président Sandro Cestele. La manifestation débutera le mercredi soir avec la venue de l’artiste D’jal qui est devenu célèbre après son sketch « Le Portugais » et sa participation au Jamel Comedy Club. C’est sur ce canevas du stand-up que se déroulera la deuxième soirée avec le premier Lajoux Comedy Club. Le comité d’organisation laisse le champ libre à la comédienne taignonne Laura Chaignat. La maîtresse de cérémonie va convier quatre humoristes suisses pour animer la soirée, qui est destinée à un public plus jeune au prix attractif de 15 francs.





Les frères Taloches et Jovany

Comme lors de la première édition, des soupers spectacles se tiendront le vendredi et le samedi avec en têtes d’affiche le duo belge Les Frères Taloches et Jovany le lendemain. Un « OVNI », selon Ropiane, le programmateur du festival.





A la recherche de nouveaux talents

Le festival Rires sur Lajoux a aussi décidé de mettre sur pied un concours pour de nouveaux talents régionaux. Le président du comité d’organisation précise que « moi à la base, je pensais que le rôle d’un festival aussi c’est de promouvoir les artistes régionaux ». Ainsi les jeunes et moins jeunes humoristes pourront présenter un sketch devant un jury et le gagnant se verra remettre le prix de la commune de Lajoux. Il pourra aussi se présenter lors de la soirée du Lajoux Comedy Club. Le format exact de ce concours, qui se déroulera au premier trimestre 2024, n’est pas encore défini.

Les billets en prélocation pour les soirées du vendredi et samedi au prix de 60 francs sont disponibles dès le 2 novembre. Les autres billets seront mis en vente dès le 1er décembre. Toutes les informations se trouvent sur le site du festival. /ncp